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Президент Німеччини висловився про Путіна та війну проти України – "хоче, щоб світ забув"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Президент Німеччини висловився про Путіна та війну проти України – "хоче, щоб світ забув"

Фото: Getty Images

Президент Німеччини сказав, що диктатор Путін хоче, щоб світ забув про Україну та війну.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що диктатор РФ Володимир Путін розраховує, що світ забуде про війну в Україні та звикне до неї.  

Про це повідомляє Tagesschau.

Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що Німеччина цього не допустить.

Штайнмаєр під час свого виступу на конференції німецько-українського муніципального партнерства в Лейпцигу розповів, що Україна зараз особливо потребує підтримки, коли почався конфлікт на Близькому Сході.

"Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ має забути про Україну. Німеччина не повинна і не надаватиме російському президенту таку послугу", - наголосив Штайнмаєр.

За словами Штайнмаєра, загроза з боку російського режиму нависла не лише над Україною, а й над сусідніми країнами.

Нагадаємо, Байден обговорить з китайським колегою "українське питання".

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Дата публікації
Перегляди
180
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