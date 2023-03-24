Викрадення українських дітей виправдовує ордер на арешт Путіна - фон дер Ляєн

Викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій України та їх насильницька депортація в Росію є воєнним злочином.

Це повністю виправдовує видання судом у Гаазі ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, - пише Укрінформ.

«Є одна тема, яка є особливо важливою для мене - це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортувати дітей – це воєнний злочин. Ми знаємо сьогодні, принаймні, про 16 200 дітей, які буди депортовані, і лише 300 наразі повернулися назад. Ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт, що був виданий МКС», - підкреслила фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та у партнерстві з українцями започаткували ініціативу, що спрямована на повернення додому цих дітей, що були викрадені Росією.

«Ми у самому початку дуже важкого шляху. Ми маємо на меті об’єднати міжнародний тиск та застосувати всі можливі заходи, щоб встановити місце знаходження цих дітей. Ми маємо намір допомогти відповідним агенціям ООН та міжнародним організаціям у отриманні кращої та повнішої інформації про дітей, які були депортовані в Росію. Це включає також тих дітей, які були згодом адаптовані або переведені до російських прийомних родин», - зауважила Урсула фон дер Ляєн

Вона висловила вдячність генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерешу за запропоновану допомогу, оскільки структури ООН мають величезний досвід у цій дуже важкій темі.

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Нагадаємо, що на початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі, незалежно від позиції Росії, що не визнає юрисдикцію цього суду.

Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя - допоки він не постане перед судом.

У відповідь Слідчий комітет Росії відкрив карну справу проти суддів МКС і особисто прокурора Каріма Хана.

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