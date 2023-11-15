Курс валют на 16 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 ноября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 5 копеек, а евро и злотый – выросли на 46 и 15 копеек соответственно.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,26 грн (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,39 (+46 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,96 (+15 коп.)

Ранее финансовые аналитики рассказали, чего ожидать от курса валют в ближайшее время.

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