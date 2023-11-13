Курс валют в Украине: направляемся до 40 гривен за доллар, покупать или не стоит

Курс валют в Украине остается стабильным. Главной новостью на прошлой неделе стало принятие Верховной Радой закона о государственном бюджете Украины на 2024 год. Одним из важных макропоказателей главной сметы страны на 2024 год является курс доллара – в среднем за год запланировано 40,7 грн/доллар. То есть гривна должна девальвировать почти на 13% или на 4,7 грн, если считать по официальному курсу и на 8% или на 3 грн, если речь идет о наличных.

Рынок пока отреагировал вяло: наличный курс остается стабильным, а на межбанке доллар дешевеет. В чем причина, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе, с 13 по 19 ноября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

На наличном рынке сохраняется стабильная ситуация: курс замер, валюты для продажи достаточно как в банках, так и в обменных пунктах, покупателей среди физических лиц немного.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" средний курс доллара продолжил снижаться и на конец недели установился в продаже на уровне 37,70 грн/доллар (-15 коп.), в покупке 37, 22 грн/доллар (-18 коп.).

Средний курс продажи наличного евро вырос за неделю до 40,50 грн/евро (+10 коп.) в продаже и до 39,90 (+10 коп.) в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара колебался от 37,53 до 37,75 грн/доллар в продаже и от 37, 10 до 37,50 грн/доллар в покупке. Курс евро – соответственно от 40,25 до 40,40 грн/евро и от 40 до 40,15 грн/евро. То есть колебания были примерно такими же, как и на позапрошлой неделе.

Нацбанк на понедельник, 13 ноября, установил официальный курс доллара 36,08 грн/доллар (-9 коп. за неделю) и курс евро 38,54 грн/евро (-19 коп. за неделю). Гривна продолжает укрепляться, ведь когда курс был фиксированным, то за безналичный доллар давали 36,56 грн.

Соотношение между долларом и евро за последнюю неделю увеличилось с 1,06 до 1,07 доллара за евро.

"Спрос на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке продолжает снижаться, поэтому гривня крепнет, – анализирует Александр Охрименко. – Квазирыночный курс, который Нацбанк поддерживает за счет продажи валюты, на практике оказался даже ниже фиксированного. За пять недель, прошедшие после отказа регулятора от фиксированного курса, удалось избежать паники и спекулятивного подорожания валюты, наступило равновесие. Как долго она воздержится зависит от дальнейших действий НБУ".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Мнения экспертов совпадают: гривне пока не грозит обесценивание, однако ситуация для нее не безоблачная, девальвационные ожидания остаются.

"Пока Нацбанк будет продавать достаточное количество валюты на межбанковском рынке, поддерживая безналичный курс, то на наличном рынке также следует ожидать, что гривня продолжит укрепляться. Ненамного, на 10 коп. в неделю, но для доллара тренд на следующие семь дней останется нисходящим", – говорит Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин разъяснил, почему рынок пока не отреагировал на принятие закона о госбюджете-2024.

"Все привыкли, что заложенный в госбюджете курс является расчетным и не совпадает с реальным, он завышен, об этом неоднократно говорили чиновники Нацбанка, – анализирует Андрей Шевчишин. – Рынок живет сегодняшним днем, реагируя на спрос и предложение валюты. Разница между безналичным и курсом значительная, банки почти без ограничений могут покупать на межбанке валюту и конвертировать ее в кэш, зарабатывая свыше гривны на каждом проданном наличном долларе. в виде налогов в валюте. Это должно увеличить предложение валюты на рынке, но не думаю, что курс доллара еще снизится. Скорее всего, НБУ снизит валютные интервенции, и существующая ситуация сохранится".

А вот Олег Пендзин ожидает, что ситуация скоро изменится, и доллар начнет дорожать. Этого не произойдет в ближайшие дни, но расслабляться не стоит. Главная причина – неопределенность с объемами предоставления западными странами финансовой помощи Украине. Эксперт подчеркнул, что закон о государственном бюджете на 2024 год был принят очень быстро именно потому, что его наполнение в значительной степени зависит от объемов помощи, а с ней есть сложности. То есть пока реально нечего "делить", когда будет что – госбюджет депутаты пересмотрят. Теперь же, имея закон о бюджете, получим дополнительные аргументы в переговорах с зарубежными партнерами.

"Не утверждено более 70% нужной суммы помощи, это 29 млрд долларов, подтверждены лишь около 14 млрд, – говорит Олег Пендзин. – Для сравнения: на следующий год в госбюджете Украины запланировано 43 млрд долларов на военные расходы. Поэтому по пессимистическому сценарию индикативный курс в 40,7 грн/доллар может стать реальным и даже больше. По оптимистическому сценарию – получим еще минимум полгода стабильности".

Продавать или покупать валюту

У экспертов есть разные мнения.

Если у вас есть гривневые депозиты, Олег Пендзин советует не спешить переводить их в валюту. Еще не поздно даже открыть депозит в гривнах на три месяца. Сейчас краткосрочные вклады в гривне, могут дать до 16% годовых, это почти втрое выше прогнозируемой инфляции. Долларовая наличность "под матрасом" дохода не принесет вообще. Такая ситуация, по его расчетам, сохранится до конца января следующего года.

Андрей Шевчишин говорит, что продавать сейчас валюту следует в двух случаях. Первый – нужна гривна на текущие расходы – речь идет о небольших суммах, второй – если немедленно должны быть значительные расходы, например покупка жилья, лечение и т.д.

"Во всех остальных случаях лучше делать наоборот: при случае конвертировать гривны в валюту, пока она дешевая, чтобы уже сейчас обеспечить сбережения от возможного обесценения через год и больше", – пояснил Шевчишин.

Александр Охрименко также считает, что сейчас удачное время для долгосрочного инвестирования в валюту. По его мнению, на наличном рынке равновесие, банки и пункты обмена вряд ли будут снижать курс продаж.

"Учитывая, что валюты на рынке достаточно, не стоит покупать ее по любому курсу, лучше мониторить, ища выгоднее. Это могут быть небольшие банки, продающие незначительные суммы, но их может быть не один. И за две-три попытки рядовой украинец, при наличии средств, может таким образом собрать, например, тысячу долларов, сэкономив в итоге около 200 грн, это, кстати, плюс 0,5% к возможному годовому доходу", – говорит эксперт.

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