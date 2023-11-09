На оборону, пенсии и зарплаты: как распределят средства из госбюджета 2024

Согласно принятому бюджету, по словам Шмыгаля, будет больше оружия, техники, больше дронов, боеприпасов, ракет.
В четверг, 9 ноября, Верховная Рада приняла бюджет на 2024 год. Почти 50% средств будут направлены на оборону Украины, остальную часть — на пенсии, зарплаты и прочее.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, в бюджете четко расставлены приоритеты. В частности, средства планируют распределить так:
- практически 50% наших расходов – на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия, техники, дронов, боеприпасов, ракет.
- заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.
- расходы на образование возрастут более чем на 20 млрд грн.
- расходы на медицину возрастут более чем на 20 млрд грн.
- средства на программу поддержки ветеранов увеличиваем вдвое.
- для поддержки бизнеса предусматриваем более 40 млрд. грн.
Напомним, 9 ноября Верховная Рада в целом утвердила бюджет на 2024 год. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов.
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