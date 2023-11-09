На оборону, пенсии и зарплаты: как распределят средства из госбюджета 2024

Согласно принятому бюджету, по словам Шмыгаля, будет больше оружия, техники, больше дронов, боеприпасов, ракет.

В четверг, 9 ноября, Верховная Рада приняла бюджет на 2024 год. Почти 50% средств будут направлены на оборону Украины, остальную часть — на пенсии, зарплаты и прочее.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По его словам, в бюджете четко расставлены приоритеты. В частности, средства планируют распределить так:

практически 50% наших расходов – на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия, техники, дронов, боеприпасов, ракет.

заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.

расходы на образование возрастут более чем на 20 млрд грн.

расходы на медицину возрастут более чем на 20 млрд грн.

средства на программу поддержки ветеранов увеличиваем вдвое.

для поддержки бизнеса предусматриваем более 40 млрд. грн.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада в целом утвердила бюджет на 2024 год. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов.

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