В платье с рюшами и пикантным вырезом: пресс-секретарь Байдена в нежном образе предстала перед журналистами

Карин Жан-Пьер выглядела великолепно в обтягивающем асимметричном платье.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне продемонстрировала новый образ, который получился довольно нежным.
Она надела ассиметричное белое платье миди с рюшами на подоле, короткими рукавами и пикантным вырезом в зоне декольте. Наряд прекрасно обтягивал ее стройную фигуру.
Лук пресс-секретарь дополнила неизменной объемной прической с кудрями и макияжем с золотисто-персиковыми тенями и розовой помадой. Уши она украсила элегантными серьгами из жемчугом, а руку – любимым серебряным браслетом.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер предстала в аутфите, состоявшем из розового жакета и серой полосатой рубашки интересного кроя.
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