Это будет красиво: Метрополитен-музей объявил тему выставки и Met Gala 2024

Met Gala является основным источником финансирования Института костюма. Анна Винтур взяла на себя благотворительный гала-концерт в 1990-х годах и превратила его в один из самых роскошных и обсуждаемых праздников в мире.

Метрополитен-музей объявил тему выставки и грандиозного гала-концерта Института костюма, которые пройдут весной 2024 года. Мероприятие в этот раз будет называться "Спящие красавицы: возрождение моды".

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

Гала-концерт, или как его еще просто называют Met Gala, ежегодно собирает на Манхэттене в Нью-Йорке звезд первой величины из мира моды, кино, политики и спорта. Список гостей тщательно курирует главный редактор Vogue Анна Винтур.

На мероприятии собирают деньги для поддержания Института костюма, который действует при Метрополитен-музее. Вечеринке всегда совпадает с открытием выставки в музее. В 2024 году на выставке будет представлено около 250 предметов одежды и аксессуаров из обширного архива Института костюма, насчитывающего 33 000 экземпляров.

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

Предметы одежды, которые покажут посетителям, будут охватывать четыре столетия: от вышитого жакета 17-го века до платья Александра Маккуина из ракушек из его коллекции весна-лето 2001. Некоторые из нарядов выставки уже слишком хрупкие даже для того, чтобы надевать их на манекены, поэтому некоторые из них выставят в плоских прозрачных боксах, которые позволят разглядеть изделия. Также на выставке будут использоваться голограммы для уже поврежденных нарядов, чтобы показать их былую красоту.

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

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