В культовом платье 19-летней давности: Николь Кидман появилась на Met Gala в наряде из рекламы Chanel No.5

Этот образ она посвятила его создателю.

В Нью-Йорке состоялся один из самых необычных и гламурных гала-концертов года - Met Gala, на котором традиционно собирали деньги для нью-йоркского Метрополитен Музея. В этот раз тема бала - "Карл Лагерфельд: линия красоты" - мероприятие было посвящено культовому модельеру и бывшему креативному директору Дома Chanel.

Среди гостей события в этом году была австралийская актриса Николь Кидман.

Звезда появилась на ступеньках Met Gala в нежно-пудровом платье с огромным шлейфом и бретелью-бантом, которая спадала до пола.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Платье Николь было полностью декорировано нежными перьями и стразами, а на спине застегивалось на пуговицы.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Образ она дополнила черной бархатной лентой в волосах, босоножками, серьгами-люстрами и часами на запястье.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Но если на первый взгляд вам кажется, что это платье не имеет никакого отношения к знаменитому Карлу, что вы очень ошибаетесь, поскольку на самом деле наряд является культовым. Именно в этом же платье звезда 19 лет тому назад снялась в 180-секундном короткометражном фильме-рекламе режиссера База Лурмана, посвященном аромату Chanel № 5.

Все образы для рекламы, включая культовое платье Николь, были созданы Лагерфельдом. Некоторыми архивными кадрами работы над рекламой Николь поделилась в Instagram.

Также актриса показала, как собиралась на мероприятие.

Напомним, что Карл Лагерфельд скончался 19 февраля 2019 года, в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Он был одной из наиболее влиятельных фигур модного бизнеса из-за чего его часто называли "королем моды".

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