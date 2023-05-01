Важный день для Уильяма: стала известна роль принца Уэльского на коронации короля Чарльза III

Вскоре после того, как король Чарльз III будет коронован в середине церемонии, его 40-летний сын принц Уильям встанет на колени перед 74-летним королем, положит руки между ладонями короля и произнесет клятву, которая повторит клятву, данную его покойным дедом, принцем Филиппом, своей жене королеве Елизавете в 1953 году, пишет People.

"Слова верности"и роль принца Уильяма были подтверждены в литургии службы коронации, опубликованной офисом архиепископа Кентерберийского в Ламбетском дворце.

Принц Уильям также появится во время церемонии коронации, когда королю принесут Королевский палантин (от древнегреческого слова, означающего "шарф") и Королевское одеяние. Уильям поможет баронессе Меррон и епископам облачить короля Чарльза в мантию.

Принц Уильям и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Важную роль в коронации сыграет и старший сын Уильма – принц Джордж. 9-летний мальчик будет одним из пажей почета и будет помогать нести одеяние короля, когда тот будет входить и выходить из Вестминстерского аббатства во время исторического события.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

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