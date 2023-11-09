Путин прибыл в Астану на встречу с Токаевым и Раиси

Поездка Путина в Казахстан происходит через неделю после визита президента Франции Эммануэля Макрона.

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 9 ноября, совершил визит в Астану. Там он планирует встретиться с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.

Об этом пишет издание The Manila Times.

Как стало известно, Путин прибыл в Казахстан на фоне возобновления дипломатического интереса к региону. Также планируется встреча с турецким лидером Реджепом Тайип Эрдоганом и его иранским коллегой Эбрагимом Раиси.

Издание пишет, что бывшие советские республики Центральной Азии стремятся диверсифицировать свои партнерские отношения, поскольку влияние Москвы на регион, который она считает своей сферой деятельности, уменьшилось после вторжения России в Украину.

Российский лидер и его казахстанский коллега Касим-Жомарт Токаев высоко оценили отношения между своими странами в интервью в преддверии запланированной встречи в Астане.

"Наше стратегическое партнерство действительно направлено на перспективу", — сказал Путин, а Токаев похвалил "союз с богатым прошлым и светлым будущим".

Три десятилетия спустя после распада Советского Союза, когда Россия погрязла в Украине, другие мировые государства инвестируют в Центральную Азию, пишет The Manila Times.

Китай стал главным партнером во всем регионе благодаря своей инициативе "Один пояс, один путь" – гигантскому инфраструктурному проекту.

Поездка Путина в Казахстан совершается через неделю после визита президента Франции Эммануэля Макрона – и в то время, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты, Иран и Турция стремятся укрепить связи с этим регионом.

Напомним, что глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сравнил российского диктатора Владимира Путина и диктатора СССР Иосифа Сталина.

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