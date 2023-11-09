"Хезболла" грозится атаковать корабли США российскими ракетами — Reuters

"Хехболла" купила российские ракеты через Сирию, утверждают источники.
Ливанское боевое движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, приобрели российские противокорабельные ракеты, которыми угрожает США.
Об этом пишет издание Reuters.
"Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла на прошлой неделе предупредил Вашингтон, что его группировка подготовила что-то для кораблей США, размещенных в регионе после того, как в прошлом месяце вспыхнула война между всколыхнувшей террористической группировкой "ХАМАС" и Израилем". на сайте информационного агентства.
Речь идет о ракете "Яхонт" (П-800 "Оникс") российского производства с радиусом действия 300 км. Два источника в Ливане, знакомые с арсеналом оружия, говорят, что "Хехболла" купила ракеты через Сирию.
Тем временем Вашингтон заявляет, что развертывание военно-морских сил в Средиземном море направлено на предотвращение распространения конфликта, сдерживая Иран, поддерживающий группы, в частности "ХАМАС", "Хезболла" и Палестинский исламский джихад.
Как ранее сообщали СМИ, США отправили С или быстрое реагирование морской пехоты в восточную часть Средиземного моря.
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