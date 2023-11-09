"Хезболла" грозится атаковать корабли США российскими ракетами — Reuters

Ливанское боевое движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, приобрели российские противокорабельные ракеты, которыми угрожает США.

Об этом пишет издание Reuters.

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"Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла на прошлой неделе предупредил Вашингтон, что его группировка подготовила что-то для кораблей США, размещенных в регионе после того, как в прошлом месяце вспыхнула война между всколыхнувшей террористической группировкой "ХАМАС" и Израилем". на сайте информационного агентства.

Речь идет о ракете "Яхонт" (П-800 "Оникс") российского производства с радиусом действия 300 км. Два источника в Ливане, знакомые с арсеналом оружия, говорят, что "Хехболла" купила ракеты через Сирию.

Тем временем Вашингтон заявляет, что развертывание военно-морских сил в Средиземном море направлено на предотвращение распространения конфликта, сдерживая Иран, поддерживающий группы, в частности "ХАМАС", "Хезболла" и Палестинский исламский джихад.

Как ранее сообщали СМИ, США отправили С или быстрое реагирование морской пехоты в восточную часть Средиземного моря.

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