США нанесли удары по военному объекту Ирана в Сирии

Военные Соединенных Штатов нанесли авиаудары по военному объекту проиранских террористов и их прокси в восточной части Сирии, причастных к атакам на военные базы США.

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Об этом говорится в официальном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

"Сегодня по распоряжению президента Байдена Вооруженные силы США нанесли удар в целях самообороны по объекту на востоке Сирии, который использовался Корпусом стражей исламской революции (КИР) Ирана и связанными с ним группировками", — отметил глава Пентагона.

Сообщается, что два американских самолета F-15 нанесли удары по хранилищу оружия. В Пентагоне заявили, что это был ответ на серию атак по американским военным в Ираке и Сирии, осуществленным подразделениями КСИР-Кудс.

"Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие необходимые меры в защиту наших людей и наших объектов. Мы призываем против любой эскалации. Американский персонал продолжит выполнять миссии по борьбе с "ИГИЛ" в Ираке и Сирии",- подчеркнул министр обороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что более 20 американских военных получили ранения в результате атак беспилотников на базы США в Ираке и Сирии.

Кроме того, мы ранее информировали, что за несколько недель до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября сотни боевиков палестинской исламистской группировки прошли специализированную боевую подготовку в Иране.

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