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В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги

Корабль РФ с крылатыми ракетами / Фото: Минобороны России

Предварительно захватчики выпустили в сторону Днепра крылатую ракету.

На юге и центре Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Об этом информируют Воздушные силы.

"Тревога в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях связана с работой вражеской тактической авиации. Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

Позже сообщалось, что захватчики запустили крылатую ракету в сторону Днепра. Местные жители сообщили, что в городе был слышен взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что российские террористы атаковали в порту Одессы грузовое судно под флагом Либерии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия массово применяет по Украине управляемые авиабомбы (КАБ). В сутки может выпустить до 100 боеприпасов.

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Дата публикации
Просмотры
15
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