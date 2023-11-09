У Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги

На півдні та центрі України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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Про це інформують Повітряні сили.

"Тривога в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації. Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!" - йдеться у повідомленні.

Пізніше повідомлялось, що загарбники запустили крилату ракету в сторону Дніпра. Місцеві жителі повідомили, що в місту було чутно вибух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські терористи атакували у порту Одеси вантажне судно під прапором Ліберії.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія масово застосовує по Україні керовані авіабомби (КАБ). За добу може випустити до 100 боєприпасів.

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