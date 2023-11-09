Захватчики установили лимиты на перерасход снарядов, что может свидетельствовать об их нехватке.

Российские захватчики испытывают острую нехватку в вооружении, поскольку не по всем направлениям страна-агрессорка может расширить производство из-за нехватки комплектующих и персонала.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Он заявил, что россияне пытаются компенсировать нехватку оружия поставками из-за границы.

Захватчики установили лимиты на перерасход снарядов, что может свидетельствовать об их нехватке. Также РФ расконсервирует старую советскую технику и отправляет ее на фронт.

"И все равно этого не так много на фронте, как бы России хотелось. Но объективно это много", – заявил Шарп.

Он отметил, что Кремль ищет пути пополнения своего арсенала, поэтому покупает оружие за границей.

"Яркий пример, что Россия пыталась приобрести в Египте ракеты для РСЗО "Град" по серьезной цене — 1200 долларов за штуку. Речь шла о незначительном количестве по российским меркам — десятках тысяч ракет, что не решило бы судьбу какого-нибудь серьезного боя. То есть факт, что за большие деньги ищут маленькие партии свидетельствует о дефиците», – добавил Давид Шарп.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг рассказал, что Россия наращивает производство снарядов, однако с количеством ракет у них проблемы.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские предприятия продолжают закупать оружие у Европы и США, несмотря на санкции, которые были клевете еще в 2014 году.

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