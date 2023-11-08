Россия пытается вернуть оружие, которое продала "союзникам" – WSJ

Второй в мире крупнейший экспортер вооружения вынужден обращаться за помощью.

Россия просит страны, которым раньше продала оружие, вернуть его. Объясняется такая просьба очень просто – катастрофическими потерями в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Что известно

Неудивительно, что российский ВПК не успевает компенсировать потери. По данным издания, весной РФ пыталась договориться с Египтом о возвращении двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17. Речь идет о сотнях единиц, которые ранее были проданы стране.

"Эти переговоры были частью попыток России обратиться за помощью к своим давним клиентам, которые десятилетиями покупали российские самолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны, что сделало Москву вторым по величине экспортером вооружений в мире", — отмечают в WSJ.

Так, государство-агрессор обращалось с жалкими мольбами о возвращении вооружений и к представителям Беларуси, Пакистана, Бразилии. Очевидно, положение России удивительно плачевно, потому что ей пришлось отказаться от львиной доли прибыли – экспорта вооружений Индии и Армении. Сегодня все предназначенное отправляют на украинский фронт.

Аналитики отмечают, что первые попытки вернуть оружие Россия начала тогда, когда понесла бешеные потери во время наступления украинских войск.

"Сейчас это наступление замедляется, и Россия пытается перехватить инициативу на поле боя. Однако неизвестно, обеспечат ли новые поставки агрессору ресурсы для усиления атак", – резюмировали журналисты.

Ранее в эстонской разведке сказали, какая на самом деле у России ситуация с ракетами и снарядами.

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