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США передадут Израилю высокоточные бомбы на сумму $320 млн

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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США передадут Израилю высокоточные бомбы на сумму $320 млн

Флаг Израиля/Фото: fxstreet.com

Израиль пригласил соответствующее оружие на месяц.

Соединенные Штаты передадут Израилю высокоточные авиабомбы на общую сумму $320 млн.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

"Администрация направила 31 октября официальное сообщение лидерам Конгресса о запланированной передаче Spice Family Gliding Bomb Assemblies", — говорится в сообщении.

Данный тип оружия применяется из самолетов. При этом планируется также техническая поддержка, тестирование и другие технологии, связанные с применением этого вида вооружения в боевых условиях.

Изготовитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования министерством обороны Израиля.

Сообщается, что Израиль пригласил оружие на текущий месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские военные начали продвигаться вглубь города Газы, где проходит операция против боевиков ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Россия использует атаку ХАМАС на Израиль "самым извращенным способом".

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Дата публикации
Просмотры
429
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