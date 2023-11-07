Израиль назвал условие прекращения огня в Секторе Газа

Израиль не прекратит огонь в Секторе Газа до тех пор, пока террористическая группировка ХАМАС не освободит всех заложников.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью каналу ABC News.

"Не будет никакого прекращения огня, общего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников", — сказал Нетаньяху.

Вместе с тем он не исключил, что будут "тактические небольшие паузы – час здесь, час там".

"У нас они были и раньше — я предполагаю, что мы проверим обстоятельства для того, чтобы разрешить ввоз товаров, гуманитарных грузов или чтобы наши заложники, отдельные заложники могли уехать", — пояснил чиновник.

Премьер Израиля заявил, что прекращение огня только помешает освобождению заложников и военным усилиям.

"Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что действует на этих преступников из ХАМАС — это военное давление, которое мы оказываем", — сказал Нетаньяху.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские военные начали продвигаться вглубь города Газы, где проходит операция против боевиков ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Россия использует атаку ХАМАС на Израиль "самым извращенным способом".

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