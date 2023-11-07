Ізраїль назвав умову для припинення вогню у Секторі Гази

Ізраїль не припинить вогонь у Секторі Гази до тих пір, поки терористичне угруповання ХАМАС не звільнить всіх заручників.

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Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю каналу ABC News.

"Не буде ніякого припинення вогню, загального припинення вогню в Газі без звільнення наших заручників", — сказав Нетаньягу.

Разом з тим він не виключив, що будуть "тактичні невеликі паузи — година тут, година там".

"У нас вони були й раніше — я припускаю, що ми перевіримо обставини для того, щоб дозволити ввезення товарів, гуманітарних вантажів, або щоб наші заручники, окремі заручники могли виїхати", — пояснив посадовець.

Премʼєр Ізраїлю заявив, що припинення вогню тільки завадить звільненню заручників та військовим зусиллям.

"Це завадить нашим зусиллям зі звільнення заручників, тому що єдине, що діє на цих злочинців з ХАМАС — це військовий тиск, який ми чинимо", — сказав Нетаньягу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльскі військові почали просуватися вглиб міста Гази, де проходить операція проти бойовиків ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що Росія використовує атаку ХАМАС на Ізраїль “найбільш збоченим способом”.

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