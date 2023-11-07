Ізраїльські військові почали просуватись вглиб міста Газа

Ізраїльскі військові почали просуватися вглиб міста Гази, де проходить операція проти бойовиків ХАМАС.

Про це повідомив речник ізраїльської армії Даніель Хагарі, інформує The Times of Israel.

У повідомленні вказується, що військові ЦАХАЛ посилюють тиск на бойовиків ХАМАС у місті Газа, де розташовані їх основні сили.

"Під час нічних авіаударів і операцій ізраїльської армії було вбито кілька польових командирів угрупування, що суттєво підриває здатність ХАМАС здійснювати контратаки", - зазначив він.

Також речник ЦАХАЛ повідомив, що наразі інженерні підрозділи руйнують кожен тунель бойовиків ХАМАС, на який натрапляють у місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація є не тільки державою-агресоркою в Україні, але й відіграє свою роль у війні на Близькому Сході, спонсоруючи ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що Росія використовує атаку ХАМАС на Ізраїль “найбільш збоченим способом”.

Читайте також: