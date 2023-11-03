АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Ньюкасл" – "Арсенал" і "Тоттенгем" – "Челсі".
4 – 6 листопада відбудуться матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
На суботу заплановано поєдинки за участю клубів одразу чотирьох українців: "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Вест Гем", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном", "Борнмут" Іллі Забарного вирушить у гості до чинного чемпіона "Манчестер Сіті", а "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді позмагається з "Ньюкаслом".
У неділю будуть зіграні лише два поєдинки: "Ноттінгем" – "Астон Вілла" і "Лутон" – "Ліверпуль".
Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика проведе виїзну зустріч з "Тоттенгемом".
- Після 10-го туру таблицю АПЛ очолює "Тоттенгем" (26 очок). Далі розташувалися "Арсенал" і "Манчестер Сіті" (по 24 бали). На четвертому місці – "Ліверпуль" (23 пункти).
- Матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 11 – 12 листопада.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Субота, 4 листопада
|14:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 5 листопада
|16:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|ЛУТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Понеділок, 6 листопада
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
Таблиця АПЛ після 10-го туру
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