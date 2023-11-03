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АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Михайло Мудрик / Фото: Associated Press

Центральними в турі стануть поєдинки "Ньюкасл" – "Арсенал" і "Тоттенгем" – "Челсі".

4 – 6 листопада відбудуться матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

На суботу заплановано поєдинки за участю клубів одразу чотирьох українців: "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Вест Гем", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном", "Борнмут" Іллі Забарного вирушить у гості до чинного чемпіона "Манчестер Сіті", а "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді позмагається з "Ньюкаслом".

У неділю будуть зіграні лише два поєдинки: "Ноттінгем" – "Астон Вілла" і "Лутон" – "Ліверпуль".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика проведе виїзну зустріч з "Тоттенгемом".

  • Після 10-го туру таблицю АПЛ очолює "Тоттенгем" (26 очок). Далі розташувалися "Арсенал" і "Манчестер Сіті" (по 24 бали). На четвертому місці – "Ліверпуль" (23 пункти).
  • Матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 11 – 12 листопада.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Субота, 4 листопада
14:30 ФУЛГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БЕРНЛІ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 5 листопада
16:00 НОТТІНГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 ЛУТОН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Понеділок, 6 листопада
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЧЕЛСІ

Таблиця АПЛ після 10-го туру

Таблиця АПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
741
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