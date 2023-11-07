Боррель визнав, що війна на Близькому Сході впливає на міжнародну підтримку України

Війна на Близькому Сході між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС впливає на міжнародну підтримку України у її протистоянні з російськими агресорами.

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Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у своїй промові на відкритті дипломатичної конференції Євросоюзу.

"Ці дві війни відрізняються, вони абсолютно різні за своїми причинами та наслідками. Але давайте будемо відвертими: криза на Близькому Сході вже має тривалий вплив на нашу політику в Україні", — сказав Боррель.

Він повідомив, що під час останнього візиту до Вашингтона він відверто висловив свою стурбованість президенту США Джо Байдену та держсекретарю Антоні Блінкену, що через події на Близькому Сході підтримка України може зменшитися.

"Це гостра проблема, в боротьбі з якою ви всі повинні зробити свій внесок. Всі наші делегації несуть величезну відповідальність за побудову контрнаративу, адаптованого до наших місцевих співрозмовників", — звернувся Боррель до учасників конференції.

Він пояснив, що багато країн Глобального Півдня вбачають у війні в Україні "регіональний конфлікт", а не глобальну проблему, яка напряму стосується Євросоюзу та Сполучених Штатів.

"Ці країни, скористаються кризою в Газі, щоб підкреслити те, що вони бачать як розбіжність в нашому позиціюванні або навіть розбіжність між європейцями, як це сталося під час останнього голосування резолюції в ООН", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина налаштована і надалі надавати Україні військову допомогу. Там кажуть, що розтягнутися вона може на десятиліття.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що наразі ще не час для проведення мирних переговорів між Україною і Російською Федерацією, яка розв'язала війну.

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