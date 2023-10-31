Лідер меншості в Сенаті наполягає на спільній допомозі Україні та Ізраїлю

Мітч Макконнелл виступає за допомогу Україні, попри те, що Палата представників Республіканської партії наполягає на окремому пакеті Ізраїлю.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл продовжив виступати за включення допомоги Україні в додаток до національної безпеки, представляючи посла України в США Оксану Маркарову на заході в понеділок у Луїсвіллі, штат Кентуккі.

Про це пише CNN.

Очікується, що цього тижня новообраний спікер Майк Джонсон висуне законопроєкт, який передбачає лише допомогу Ізраїлю, що свідчить про розбіжності серед найвищих членів Республіканської партії щодо підтримки України.

«Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і накласти реальні наслідки на тиранів, які тероризували народ України та Ізраїлю. І прямо зараз у Сенату є шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це», – сказав Макконнелл.

Також читайте Чи зможе Захід одночасно забезпечити зброєю Україну та Ізраїль: прогнози аналітиків

«Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка захитається. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку», - резюмував він.

Нагадаємо, що сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні.

Зауважимо, що республіканець із Луїзіани Майк Джонсон став новим спікером Палати представників у Конгресі США. Його вважають одним з найбільш відданих прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.

Читайте також: