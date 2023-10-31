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На Миколаївщині по ворожих безпілотниках працює ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Миколаївщині по ворожих безпілотниках працює ППО

Ворог знову атакує Україну безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Уночі 31 жовтня 2023 року було зафіксовано БпЛА типу "Shahed" в Миколаївській області.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

В області була оголошена повітряна тривога, а пізніше пролунав відбій. 

Проте пізніше стало відомо, що у Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи

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