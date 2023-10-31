На Миколаївщині по ворожих безпілотниках працює ППО

Уночі 31 жовтня 2023 року було зафіксовано БпЛА типу "Shahed" в Миколаївській області.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

В області була оголошена повітряна тривога, а пізніше пролунав відбій.

Проте пізніше стало відомо, що у Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи.

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