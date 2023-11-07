Страны G7 на встрече в Токио обсудят "воздушный щит" Украины

Страны G7 на встрече в Токио, которая начнется 7 ноября, обсудят ряд вопросов, в том числе и Украины.

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Об этом сообщила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

Она отметила, что Украина есть и остается на первом месте повестки дня G7.

"Для нас в Европе, а также для G7 в целом на кону стоит невероятно много: если мы сейчас выдохнемся в поддержке Украины, Путин безжалостно этим воспользуется — с ужасными последствиями для людей в Украине и Европе", — сказала Бербок.

Госпожа дипломат отметила, что страны в других регионах мира также сделают из этого неправильные выводы, поэтому важно, что страны "семерки" продолжали решительную и всестороннюю поддержку Украины.

Бербок призвала международное сообщество вместе работать над созданием щита противовоздушной обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия настроена и дальше оказывать Украине военную помощь. Там говорят, что растянуться она может на десятилетие.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что пока еще не время для проведения мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией, развязавшей войну.

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