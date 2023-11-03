Данилов рассказал, устал ли Запад от войны в Украине

Некоторые страны продолжают поддерживать нашу страну, несмотря на то, что в мире прогрессирует усталость от войны.

Война в Украине продолжается уже почти полтора года.

Устал ли от войны в Украине коллективный Запад и что с этим делать, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

"У меня в кабинете есть карта, которую не нужно демонстрировать. Там есть страны-партнеры первого уровня, есть второй уровень. Есть нейтральные страны. Есть откровенные враги. А есть страны в стадии ожидания", — сказал он.

По словам секретаря СНБО, страны, которые являются для Украины ключевыми партнерами первого и второго уровня, сохраняют свою лояльность и продолжают поддерживать нашу страну, несмотря на то, что в мире в целом прогрессирует усталость от войны.

"Но мы должны осознавать, что политики постоянно принимают решение исходя из двух вещей. Первая — это национальные интересы, вторая — это то, что касается их избирателей", — отметил Данилов.

Данилов рассказал, что в начале войны Украина добилась беспрецедентного уровня доверия и сотрудничества, составившего 95%. На сегодняшний день этот процент снизился до 70-75%, а в некоторых странах поддержка Украины сократилась до 65%.

"Но мы не видим такого, чтобы он (уровень доверия и сотрудничества – ред.) упал до нуля. Этого нет", — подчеркнул Данилов.

По мнению секретаря СНБО, в такой ситуации Украина, прежде всего, должна "держать планку, чтобы не опуститься ниже ватерлинии". Это означает, что необходимо решить проблему коррупции и быть максимально открытой для союзников.

Напомним, ранее появилась информация в американской прессе, что Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины из американских запасов чрезвычайных ситуаций несколько месяцев назад.

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