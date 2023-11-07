В посольстве Канады в Нигерии произошел взрыв: погибли два человека

Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила, что в посольстве страны в Нигерии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом информирует Reuters.

"Мы можем подтвердить, что произошел взрыв в нашей Верховной комиссии в Нигерии. Пожар ликвидирован, и мы работаем над тем, чтобы пролить свет на то, что повлекло за собой эту ситуацию", — рассказала Джоли.

Кроме того, посольство Канады предостерегает от поездок в Нигерию, включая столицу Абуджу, "из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью по всей стране и значительного риска терроризма, преступности, вооруженных нападений и похищений".

Также от поездок в Нигерию призвали воздержаться от представительства Соединенных Штатов и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что в пакистанской провинции Пенджаб местные военные ликвидировали 9 террористов, пытавшихся совершить нападение на авиабазу.

Кроме того, мы ранее информировали, что на западе Уганды боевики, связанные с террористической группировкой Исламское государство, убили в школе по меньшей мере 41 человека, из них 38 — дети.

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