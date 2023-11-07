У посольстві Канади в Нігерії стався вибух: загинуло двоє людей

Голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що у посольстві країни в Нігерії стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.

Про це інформує Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію", - розповіла Джолі.

Крім того, посольство Канади застерігає від поїздок до Нігерії, включаючи столицю Абуджу, "через непередбачувану ситуацію з безпекою по всій країні та значний ризик тероризму, злочинності, збройних нападів і викрадень".

Також від поїздок до Нігерії закликали утриматись представництва Сполучених Штатів та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у пакистанський провінції Пенджаб місцеві військові ліквідували 9 терористів, які намагались здійснити напад на авіабазу.

Крім того, ми раніше інформували, що на заході Уганди бойовики, пов'язані з терористичним угрупованням "Ісламська держава", вбили у школі щонайменше 41 людину, з них 38 – діти.

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