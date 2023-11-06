Бо у котів з України стрес: у Польщі кафе заборонило вхід частині відвідувачів

У Польщі в місті Жешув кафе "Kotłownia" від листопада не прийматиме дітей віком до 10 років. Свої дії власники пояснили тим, що вони прихистили котів з України, у яких є стрес через вибухи, а діти некоректно поводяться щодо тварин.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Власники котячого кафе "Kotłownia" пояснили, що прийняли непросте рішення заради своїх котячих мешканців, які є підопічними фонду "Felineus". Коти приїхали до Жешува із зони бойових дій в Україні. Всі тварини травмовані шумом, вибухами та довгою дорогою. Тому вони більш схильні до стресу і потребують спокою та турботи.

У котячому кафе розповідають, що більшість кошенят мали важке минуле, тому вони дуже хочуть знову довіряти людям, відкриватися і бути щасливими. Однак останнім часом поведінка деяких дітей щодо чотирилапих у кафе була неналежною та шкідливою. Діти кидали в котів іграшками та бігали по залу, незважаючи на застереження та прохання до батьків контролювати своїх дітей.

Представники кафе підкреслюють, що прийняти таке рішення було нелегко, але їхнім пріоритетом є здоров'я, комфорт і благополуччя їхніх відвідувачів. Вони не хочуть ризикувати, роблячи візити з дітьми стресовими та небезпечними для кошенят.

Реакція відвідувачів на це рішення є неоднозначною, але переважна більшість розуміє суть і підтримує власників кафе. Один з коментаторів підкреслив, що кафе існує в першу чергу для котів, а не як ігрова кімната для дітей. Інший вважає, що це мудре рішення, адже коти надзвичайно чутливі і потребують спокою і тепла. Відвідувачі цінують те, що власники кафе дбають про добробут своїх підопічних.

Нагадаємо, у Польщі чоловіку загрожує 15 років в'язниці через "наполегливе залицяння".

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