У окупованому Криму вночі пролунали вибухи

Загарбники заявляють про нібито роботу ППО.
У окупованому Криму вночі 7 листопада пролунали вибухи.
Про це інформують місцеві жителі у соцмережах.
Повідомляється, що вибухи чули у Бахчисарайському і Сакському районах, а також у Севастополі.
Представник окупаційної влади Развожаєв повідомив про нібито роботу ворожої ППО.
"Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України активізували удари по тилових російських районах на півдні України та в окупованому Криму.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна успішно атакувала головний судноремонтний завод у Криму.
Читайте також: