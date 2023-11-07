У окупованому Криму вночі пролунали вибухи

У окупованому Криму вночі 7 листопада пролунали вибухи.

Також читайте У ЗСУ розповіли про успішні удари по кораблях ЧФ в Криму: які пошкодження мають судна

Про це інформують місцеві жителі у соцмережах.

Повідомляється, що вибухи чули у Бахчисарайському і Сакському районах, а також у Севастополі.

Представник окупаційної влади Развожаєв повідомив про нібито роботу ворожої ППО.

"Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України активізували удари по тилових російських районах на півдні України та в окупованому Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна успішно атакувала головний судноремонтний завод у Криму.

Читайте також: