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Ракетний удар по судну "Аскольд" у Керчі – нові супутникові знімки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по судну "Аскольд" у Керчі – нові супутникові знімки

Керченська протока у Криму / Фото: ТСН.ua

Збройні сили України 4 листопада атакували суднобудівний завод у Керчі.

У тимчасово окупованому Криму 4 листопада ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".  У понеділок, 5 листопада, з'явились нові супутникові знімки – на фото можна побачити російське судно "Аскольд", яке було пошкоджено.   

Про це повідомляє Truth Hounds у соцмережі X (Twitter).

На знімках видно, що сталося щонайменше одне видиме влучання у корабель "Аскольд".

Судно
Судно "Аскольд" у Керчі / Фото: Truth Hounds
Судно
Судно "Аскольд" у Керчі / Фото: Truth Hounds

"Один додатковий кран був переміщений для ліквідації наслідків. Друге зображення датовано 31 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, журналісти показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
1257
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