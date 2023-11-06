Ракетний удар по судну "Аскольд" у Керчі – нові супутникові знімки

У тимчасово окупованому Криму 4 листопада ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд". У понеділок, 5 листопада, з'явились нові супутникові знімки – на фото можна побачити російське судно "Аскольд", яке було пошкоджено.

Про це повідомляє Truth Hounds у соцмережі X (Twitter).

На знімках видно, що сталося щонайменше одне видиме влучання у корабель "Аскольд".

Судно "Аскольд" у Керчі / Фото: Truth Hounds

Судно "Аскольд" у Керчі / Фото: Truth Hounds

"Один додатковий кран був переміщений для ліквідації наслідків. Друге зображення датовано 31 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, журналісти показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки ЗСУ.

Читайте також: