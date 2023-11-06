У Держдумі запропонували видавати росіянам "східноукраїнський гектар"

За словами депутата, "цю землю треба комусь обробляти".
Депутат Держдуми, лідер партії "Родіна" Олексій Журавльов готує законопроєкт, що передбачає можливість отримання росіянами "східноукраїнського гектара" на окупованих територіях України.
Про це пишуть російські видання.
Зазначається, що нібито згідно з законом претендувати на отримання земельних ділянок у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях у пріоритетному порядку могли б учасники війни РФ в Україні.
Як розповів сам Журавльов, запустити нову програму можна за аналогією з видачею росіянам "далекосхідного" та "арктичного" гектарів.
"Я наполягав би на появі програми "східноукраїнського гектара", на який могли б претендувати учасники російської спецоперації (війни). Між іншим, вже зараз Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти. На Далекому Сході та в Арктиці на гектар може претендувати кожен мешканець країни, а ось у ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні",— зазначив він уточнивши, що ініціатива поки що перебуває на стадії розробки.
Також ми повідомляли, що російські загарбники розпочали будівництво залізної дороги, яка нібито з'єднає Ростов-на-Дону в РФ та Крим і пройде, зокрема, тимчасово окупованою територією Запорізької області.
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