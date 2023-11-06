Як зберігати гній до весни: цінні поради дачнику

Закупивши гній, не завжди вдається його зразу використати. Доводиться думати по його зберігання. Багато дачників та городників неправильно зберігають гній, звалюючи його просто неба. При такому зберіганні азот і інші корисні речовини випаруються або будуть вимиті дощем, корисність добрива істотно зменшиться.

Як зберегти гній до весни, щоб він не замерзнув взимку

Анаеробний або холодний спосіб зберігання гною

Анаеробний спосіб припускає зберігання гною з обмеженим доступом повітря. Спосіб називають ще холодним, оскільки обмеження кисню не дає змоги гною нагріватися, температура усередині гною за таким зберіганням не підіймається вище 40°C. Хоча розкладання гною відбувається повільніше, зате поживні речовини зберігаються краще, втрати азоту мінімальні. Крім того, низька температура сприяє розвитку корисних мікроорганізмів.

Як правильно зберігати зимою гній холодним способом:

Місце, де буде розташовуватися гній повинен бути в тіні, очистьте від сміття, накрийте плівкою або залийте шаром глини.

Накрийте шаром соломи або торфу завтовшки близько 0,3 м - він потрібний для вбирання рідині, що виділяється з гною.

Шарами укладайте гній, ущільнюючи його лопатою. Товщина кожного шару - 0,5-0,6 м. Шари перекладіть рослинними залишками. Висота купи може варіюватися від 1 м до 2,5 м.

На останній ряд гною покладіть не менше 40 см захисного шару з торфу, землі або трави. Укрийте усю конструкцію поліетиленовою плівкою або руберойдом, а після випадання снігу - ще і шаром снігу.

Аеробний, гарячий спосіб зберігання гною зимою

При аеробному способі зберігання, його ще називають гарячим, повітря вільно проникає між шарами гною, оскільки при укладанні його не ущільнюють, а залишають в розпушеному стані. Висота гнойової купи не повинна перевищувати 1,5-1,8 м. Щоб доступ повітря був постійним, треба регулярно розпушувати гній за допомогою вил.

При аеробному методі зберігання температура усередині купи підвищується до 70°C, через це відбувається значна втрата азоту і інших органічних сполук. Тому цей спосіб рідко використовують для зберігання гною, найчастіше - зігрівання землі в теплицях і на грядках.

Як зберігати гній у бочках

Гній можна зберегти зимою і в рідкому вигляді. Для цього треба придбати бочку на 200-300 літрів, засипати туди гній і залити водою.

Зберігати рідкий гній треба в прохолодному місці, щоб він не заграв. Водночас, в приміщенні, де зберігається гній не повинно бути мінусових температур, інакше бочка можна тріснути.

Зберігання гною у мішках

Перегній або висушений кінський, курячий, овечий і кролячий послід можна зберігати у мішках, у приміщенні. Мішки мають бути відкритими, а приміщення досить теплим і закритим, щоб погодні умови не впливали на стан гною.

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