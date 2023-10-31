Які дерева та чагарники краще садити восени та чому

Які дерева можна посадити восени, а які краще не треба, переваги та мінуси осіннього садіння

На питання, коли краще садити дерева - навесні чи восени, однозначної відповіді не має. Це залежить і від. погоди, ґрунту на ділянці, сорту саджанця тощо.

Свої плюси та мінуси має як осіння, так і весняна посадка.

Переваги осінньої посадки дерев:

Економія коштів. Осінню ціни на саджанці знижуються, починаються знижки та розпродажі.

Великий вибір. Під кінець сезону накопичується широкий асортимент рослин для посадки.

Хороша якість посадкового матеріалу. Восени розплідники готують до продажу свіжовикопані дерева, по яких можна легко визначити здоров'я коренів, листя і навіть смак плодів.

Висока приживаність. Для осені характерна висока вологість, що сприяє кращій адаптації саджанців.

Простота у догляді. Посадженим осінню деревам досить одного повноцінного поливу, а решта зробить природа.

Швидкість росту. Осінні саджанці пробуджуються буквально після сходу снігу і пускаються в зростання на 2-3 тижні раніше весняних.

Посадка дерев осінню заощадить час садівника навесні, коли і без того городніх справ вистачає.

Недоліків осінньої посадки дерев не так багато

Зміни погоди. Несподіване промерзання ґрунту восени (до - 4°C) може занапастити незміцнілі молоді корені, а сильні вітри - зламати тонкі стволи та гілки. Перед посадкою слід уточнювати прогноз не лише на найближчі дні, але і тижні.

Активність гризунів. З настанням холодів гризуни починають полювання за соковитою корою і коренями дерев. Захиститися від них можна, обернувши стволи руберойдом, мішковиною, металевою сіткою, або організувати пастки.

Несприятливі умови для роботи. На відміну від сонячних весняних днів восени частіше йде дощ, дме вогкий вітер, що утрудняє посадкові роботи.

Які дерева та чагарники можна садити восени

Серед плодових дерев - це зимостійкі сорти яблунь та груш, а також чорноплідна горобина, смородина, малина, горіх, жимолость.

Зазвичай, гарно приживаються хвойні дерева, береза, каштан, верба.

Які дерева не можна садити восени

Для осінньої посадки взагалі не підходять кісточкові культури - вишня, черешня, слива та інші. Таким деревам не вистачає часу до морозів для вкорінення.

Не потрібно восени садити такі теплолюбні дерева, як персик, абрикос і мигдаль.

Коли саджати дерева і кущі восени в Україні

Час визначається з урахуванням виду і сорту рослин, місця розташування регіону і його кліматичних умов. До того ж осіння погода може проявити себе несподівано: у вересні залити холодними дощами, а в жовтні та листопаді обдарувати сонцем.

Останнім часом погода в Україні непередбачувана, тому чітко визначитися з термінами проблематично.

Раніше садівники орієнтувалися на такі терміни:

середина - кінець жовтня - для центральної України,

кінець вересня - для північних областей,

перша половина листопада - для півдня.

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