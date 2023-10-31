Какие деревья и кустарники лучше сажать осенью и почему

Какие деревья можно посадить осенью, а какие лучше не надо, преимущества и минусы осенней посадки

На вопрос, когда лучше сажать деревья – весной или осенью, однозначного ответа нет. Это зависит и от. погоды, почвы на участке, сорта саженца и т.д.

Свои плюсы и минусы имеет как осенняя, так и весенняя посадка.

Преимущества осенней посадки деревьев:

Экономия денежных средств. Осенью цены на саженцы снижаются, начинаются скидки и распродажи.

Большой выбор. К концу сезона накапливается широкий ассортимент растений для посадки.

Хорошее качество посадочного материала. Осенью питомники готовят к продаже свежевыкопанные деревья, по которым можно легко определить здоровье корней, листья и даже вкус плодов.

Высокая приживаемость. Для осени характерна высокая влажность, что способствует лучшей адаптации саженцев.

Простота в уходе. Посаженным осенью деревьям достаточно одного полноценного полива, а остальное сделает природа.

Скорость роста. Осенние саженцы пробуждаются буквально после востока снега и пускаются в рост на 2-3 недели раньше весенних.

Посадка деревьев осенью сэкономит время садовода весной, когда и так огородных дел хватает.

Недостатков осенней посадки деревьев не так много

Изменение погоды. Неожиданное промерзание почвы осенью (до — 4°C) может повредить неокрепшие молодые корни, а сильные ветры — сломать тонкие стволы и ветки. Перед посадкой следует уточнять прогноз не только в ближайшие дни, но и недели.

Активность грызунов. С наступлением холодов грызуны начинают охоту за сочной корой и корнями деревьев. Защититься от них можно, обернув стволы рубероидом, мешковиной, металлической сеткой или организовать ловушки.

Неблагоприятные условия для работы. В отличие от солнечных весенних дней осенью чаще идет дождь, дует сырой ветер, что затрудняет посадочные работы.

Какие деревья и кустарники можно сажать осенью

Среди плодовых деревьев – это зимостойкие сорта яблонь и груш, а также черноплодная рябина, смородина, малина, орех, жимолость.

Обычно хорошо приживаются хвойные деревья, береза, каштан, ива.

Какие деревья нельзя сажать осенью

Для осенней посадки вообще не подходят косточковые культуры – вишня, черешня, слива и другие. Таким деревьям не хватает времени до морозов для укоренения.

Не нужно осенью сажать такие теплолюбивые деревья, как персик, абрикос и миндаль.

Когда сажать деревья и кусты осенью в Украине.

Время определяется с учетом вида и сорта растений, месторасположения региона и его климатических условий. К тому же, осенняя погода может проявить себя неожиданно: в сентябре залить холодными дождями, а в октябре и ноябре одарить солнцем.

В последнее время погода в Украине непредсказуема, поэтому четко определиться с терминами проблематично.

Ранее садоводы ориентировались на следующие сроки:

середина – конец октября – для центральной Украины,

конец сентября — для северных областей,

первая половина ноября – для юга.

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