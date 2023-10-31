Какие деревья и кустарники лучше сажать осенью и почему

Какие деревья можно посадить осенью, а какие лучше не надо, преимущества и минусы осенней посадки
На вопрос, когда лучше сажать деревья – весной или осенью, однозначного ответа нет. Это зависит и от. погоды, почвы на участке, сорта саженца и т.д.
Свои плюсы и минусы имеет как осенняя, так и весенняя посадка.
Преимущества осенней посадки деревьев:
- Экономия денежных средств. Осенью цены на саженцы снижаются, начинаются скидки и распродажи.
- Большой выбор. К концу сезона накапливается широкий ассортимент растений для посадки.
- Хорошее качество посадочного материала. Осенью питомники готовят к продаже свежевыкопанные деревья, по которым можно легко определить здоровье корней, листья и даже вкус плодов.
- Высокая приживаемость. Для осени характерна высокая влажность, что способствует лучшей адаптации саженцев.
- Простота в уходе. Посаженным осенью деревьям достаточно одного полноценного полива, а остальное сделает природа.
- Скорость роста. Осенние саженцы пробуждаются буквально после востока снега и пускаются в рост на 2-3 недели раньше весенних.
- Посадка деревьев осенью сэкономит время садовода весной, когда и так огородных дел хватает.
Недостатков осенней посадки деревьев не так много
- Изменение погоды. Неожиданное промерзание почвы осенью (до — 4°C) может повредить неокрепшие молодые корни, а сильные ветры — сломать тонкие стволы и ветки. Перед посадкой следует уточнять прогноз не только в ближайшие дни, но и недели.
- Активность грызунов. С наступлением холодов грызуны начинают охоту за сочной корой и корнями деревьев. Защититься от них можно, обернув стволы рубероидом, мешковиной, металлической сеткой или организовать ловушки.
- Неблагоприятные условия для работы. В отличие от солнечных весенних дней осенью чаще идет дождь, дует сырой ветер, что затрудняет посадочные работы.
Какие деревья и кустарники можно сажать осенью
Среди плодовых деревьев – это зимостойкие сорта яблонь и груш, а также черноплодная рябина, смородина, малина, орех, жимолость.
Обычно хорошо приживаются хвойные деревья, береза, каштан, ива.
Какие деревья нельзя сажать осенью
Для осенней посадки вообще не подходят косточковые культуры – вишня, черешня, слива и другие. Таким деревьям не хватает времени до морозов для укоренения.
Не нужно осенью сажать такие теплолюбивые деревья, как персик, абрикос и миндаль.
Когда сажать деревья и кусты осенью в Украине.
Время определяется с учетом вида и сорта растений, месторасположения региона и его климатических условий. К тому же, осенняя погода может проявить себя неожиданно: в сентябре залить холодными дождями, а в октябре и ноябре одарить солнцем.
В последнее время погода в Украине непредсказуема, поэтому четко определиться с терминами проблематично.
Ранее садоводы ориентировались на следующие сроки:
- середина – конец октября – для центральной Украины,
- конец сентября — для северных областей,
- первая половина ноября – для юга.
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