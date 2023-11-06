Как хранить навоз до весны: ценные советы дачнику

Купив навоз, не всегда удается его сразу использовать. Приходится думать о его хранении. Многие дачники и огородники неправильно хранят навоз, сваливая его под открытым небом. При таком хранении азот и другие полезные вещества улетучатся или будут вымыты дождем, полезность удобрения существенно уменьшится.

Как сохранить навоз до весны, чтобы он не замерз зимой

Анаэробный или холодный способ хранения навоза

Анаэробный способ предполагает хранение навоза с ограниченным доступом воздуха. Способ называют еще холодным, поскольку ограничение кислорода не позволяет навозу нагреваться, температура внутри навоза за таким хранением не поднимается выше 40°C. Хотя разложение гноя происходит медленнее, зато питательные вещества сохраняются лучше, потери азота минимальны. Кроме того, низкая температура способствует развитию полезных микроорганизмов.

Как правильно хранить зимой навоз холодным способом:

Место, где будет размещаться гной должен быть в тени, очистите от мусора, накройте пленкой или залейте слоем глины.

Накройте слоем соломы или торфа толщиной около 0,3 м – он нужен для впитывания жидкости, выделяющейся из навоза.

Слоями укладывайте гной, уплотняя его лопатой. Толщина каждого слоя – 0,5-0,6 м. Слои переложите растительными остатками. Высота кучи может варьироваться от 1 м до 2,5 м.

На последний ряд навоза уложите не менее 40 см защитного слоя из торфа, земли или травы. Укройте всю конструкцию полиэтиленовой пленкой или рубероидом, а после выпадения снега – еще и слоем снега.

Аэробный, горячий способ хранения навоза зимой

При аэробном способе хранения, его еще называют горячим, воздух свободно проникает между слоями навоза, поскольку при укладке его не уплотняют, а оставляют в разрыхленном состоянии. Высота навозной кучи не должна превышать 1,5-1,8 м. Чтобы доступ воздуха был постоянным, нужно регулярно разрыхлять навоз с помощью вил.

При аэробном методе хранения температура внутри кучи повышается до 70°C, поэтому происходит значительная потеря азота и других органических соединений. Поэтому этот способ редко используют для хранения навоза, чаще всего – согревания земли в теплицах и на грядках.

Как хранить навоз в бочках

Навоз можно сохранить зимой и в жидком виде. Для этого нужно приобрести бочку на 200-300 литров, засыпать туда навоз и залить водой.

Хранить жидкий навоз нужно в прохладном месте, чтобы он не заиграл. В то же время, в помещении, где хранится навоз, не должно быть минусовых температур, иначе бочка можно треснуть.

Хранение навоза в мешках

Перегной или высушенный конский, куриный, овечий и кроличий помет можно хранить в мешках, в помещении. Мешки должны быть открытыми, а помещение достаточно теплым и закрытым, чтобы погодные условия не влияли на состояние навоза.

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