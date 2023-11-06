Ракетный удар по судну "Аскольд" в Керчи – новые спутниковые снимки

Во временно оккупированном Крыму 4 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд". В понедельник, 5 ноября, появились новые спутниковые снимки – на фото можно увидеть российское судно "Аскольд", которое было повреждено.

Об этом сообщает Truth Hounds в соцсети X (Twitter).

На снимках видно, что произошло по меньшей мере одно видимое попадание в корабль "Аскольд".

Судно "Аскольд" в Керчи/Фото: Truth Hounds

Судно "Аскольд" в Керчи/Фото: Truth Hounds

"Один дополнительный кран был перемещен для ликвидации последствий. Второе изображение датировано 31 октября 2023", — говорится в сообщении.

Напомним, журналисты показали спутниковые фото завода "Залив" после атаки ВСУ.

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