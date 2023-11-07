В оккупированном Крыму ночью раздались взрывы

Захватчики заявляют о якобы работе ПВО.
В оккупированном Крыму ночью 7 ноября прогремели взрывы.
Об этом информируют местные жители в соцсетях.
Сообщается, что взрывы слышали в Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Севастополе.
Представитель оккупационных властей Развожаев сообщил о якобы работе вражеской ПВО.
"Все службы работают в штатном режиме", – написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины активизировали удары по тыловым российским районам на юге Украины и в оккупированном Крыму.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина успешно атаковала главный судоремонтный завод в Крыму.
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