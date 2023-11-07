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В оккупированном Крыму ночью раздались взрывы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В оккупированном Крыму ночью раздались взрывы

Взрывы

Захватчики заявляют о якобы работе ПВО.

В оккупированном Крыму ночью 7 ноября прогремели взрывы.

Об этом информируют местные жители в соцсетях.

Сообщается, что взрывы слышали в Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Севастополе.

Представитель оккупационных властей Развожаев сообщил о якобы работе вражеской ПВО.

"Все службы работают в штатном режиме", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины активизировали удары по тыловым российским районам на юге Украины и в оккупированном Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина успешно атаковала главный судоремонтный завод в Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
113
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