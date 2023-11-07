Мовний скандал з Фаріон: у Раді просять СБУ перевірити слова екснардепки

Нардеп Чернєв вважає, що своїми словами Фаріон фактично прирівняла українських захисників до російських загарбників.

Заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити заяву мовознавиці й колишньої народної депутатки Ірини Фаріон щодо військових ЗСУ.

Про це нардеп повідомив у Facebook.

Він нагадав, що нещодавно Фаріон бійці бригади Азов не є українцями, якщо вони розмовляють не українською мовою.

Нардеп заявив що таким чином Фаріон фактично прирівняла українських захисників до російських загарбників.

"На моє переконання ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями. Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон", — написав нардеп.

Він закликав Службу безпеки України перевірити слова Фаріон на предмет вчинення кримінального злочину та припинити будь-яку підривну діяльність у тилу.

"Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням", — наголосив заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська мовознавиця, докторка філологічних наук та народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Пізніше екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін різко відреагував на нову скандальну заяву Ірини Фаріон про спілкування військових ЗСУ російською мовою.

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