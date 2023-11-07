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У Лос-Анджелесі пропалестинський протестувальник забив до смерті літнього єврея

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Лос-Анджелесі пропалестинський протестувальник забив до смерті літнього єврея

Проізраїльскі мітингувальники / Фото: twitter.com

Чоловік помер у лікарні після отриманих травм.

Департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що літній єврей був забитий до смерті пропалестинським демонстрантом на проізраїльському мітингу.

Про це інформує The Jerusalem Post.

За словами очевидців, між літнім чоловіком і підозрюваним виникла сутичка. Пізніше літнього чоловіка знайшли на землі, стікаючи кров’ю, і доставили до лікарні, де констатували його смерть від крововиливу в мозок.

"Ми приголомшені, дізнавшись про трагічну смерть літнього єврея, якого пропалестинський демонстрант у Вестлейк-Віллідж вдарив по голові мегафоном", — йдеться в заяві Єврейської федерації Лос-Анджелеса.

У федерації заявили, що це вже четвертий великий антисемітський злочин, скоєний у Лос-Анджелесі цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Варшаві студентку п’ятого курсу медичного університету відсторонили від занять після того, як вона на пропалестинському мітингу тримала зображення зірки Давида у смітнику з написом "Збережемо світ чистим".

Крім того, ми раніше інформували, що гасла на пропалестинських демонстраціях в арабському світі, а також у Європі та США зовсім не мир. На них звучать лозунги знищення Ізраїлю і євреїв.

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Дата публікації
Перегляди
365
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