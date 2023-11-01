У Варшаві студентку відсторонили від навчань через участь у пропалестинській акції

У Варшаві студентку п’ятого курсу медичного університету відсторонили від занять за підсумками внутрішньої перевірки. Як заявило керівництво університету, дівчина на пропалестинській акції 21 жовтня тримала зображення зірки Давида у смітнику з написом "Збережемо світ чистим".

Про це повідомляє портал Interia.pl.

У листі ректор Варшавського медичного університету професор Збіґнєв Гачонг підкреслив, що інцидент із антисемітським плакатом, який тримала студентка з Норвегії, стався поза стінами закладу й у вільний від занять день – у суботу.

"У перший же робочий день після інциденту норвезьку студентку викликали до деканату для надання пояснень. На підставі висновків з цього приводу я негайно ухвалив рішення передати справу на розгляд Дисциплінарного омбудсмена для студентів і докторантів Варшавського медичного університету, а згодом також відсторонити студентку від навчання", – заявив він.

Гачонг додав, що проявам мови ворожнечі чи насильства "немає місця в університеті", але заклад "не контролює і не моніторить" приватні акаунти своїх студентів у соцмережах.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 жовтня закликав усіх громадян вийти на мітинг на підтримку палестинців.

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