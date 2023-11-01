Вночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 1 листопада під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи. У небі над областю спрацювали сили ППО.

Про це повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряних тривог, працювали сили ППО. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

До слова, у Хмельницькій області двічі оголошували тривогу: 31 жовтня 22:51 - 1 листопада 00:18, а також 01:29 - 03:26. Повітряні сили повідомляли, що ударні БпЛА рухаються у напрямку Старокостянтинова.

Як повідомлялося, під час першої повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. В області фіксували російські безпілотники.

Вже під час другої "тривоги" на Хмельниччині прозвучали звуки нових вибухів. Місцева влада інформувала про роботу сил ППО.

Читайте також: