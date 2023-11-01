Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Информации о потерпевших нет.
В ночь на 1 ноября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы. В небе над областью сработали силы ПВО.
Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью во время воздушных тревог работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.
К слову, в Хмельницкой области дважды объявляли тревогу: 31 октября 22:51 – 1 ноября 00:18, а также 01:29 – 03:26. Воздушные силы сообщали, что ударные БпЛА двигаются в направлении Староконстантинова.
Как сообщалось, во время первой воздушной тревоги в Хмельницкой области сработало ПВО. В области фиксировались российские беспилотники.
Уже во время второй "тревоги" в Хмельницкой области прозвучали звуки новых взрывов. Местные власти информировали о работе сил ПВО.