Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Информации о потерпевших нет.

В ночь на 1 ноября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы. В небе над областью сработали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время воздушных тревог работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

К слову, в Хмельницкой области дважды объявляли тревогу: 31 октября 22:51 – 1 ноября 00:18, а также 01:29 – 03:26. Воздушные силы сообщали, что ударные БпЛА двигаются в направлении Староконстантинова.

Как сообщалось, во время первой воздушной тревоги в Хмельницкой области сработало ПВО. В области фиксировались российские беспилотники.

Уже во время второй "тревоги" в Хмельницкой области прозвучали звуки новых взрывов. Местные власти информировали о работе сил ПВО.

Читайте также: