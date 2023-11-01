Ночная атака РФ: куда ударил враг, сколько ракет и дронов удалось сбить

Дроны и ракеты россияне запускали с территории РФ.

Ночью против 1 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Силы ПВО уничтожили 18 дронов и одну ракету.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

"В общей сложности сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Россияне запускали Х-59 и части дронов из Курской области в РФ. Остальные вражеские ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления — с русского Приморско-Ахтарска.

Ночная атака РФ

В ряде областей 22:51 вторично за вечер была объявлена воздушная тревога. ПС информировали об угрозе атаки беспилотников, а также была угроза применения авиационного вооружения.

В частности, Львовщине и Тернопольщине угрожали летевшие с востока ударные беспилотники. Кроме того, дроны фиксировали в Кировоградской, Киевской, Хмельницкой и т.д.

Впоследствии в Полтавской области были слышны взрывы, а в Хмельницкой области сработало ПВО.

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