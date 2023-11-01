Нічна атака РФ: куди вдарив ворог, скільки ракет і дронів вдалося збити

Дрони та ракети росіяни запускали з території РФ.

Вночі проти 1 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО знищили 18 дронів та одну ракету.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.

"Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Росіяни запускали Х-59 та частини дронів з Курської області в РФ. Решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська.

Нічна атака РФ

У низці областей 22:51 вдруге за вечір було оголошено повітряну тривогу. ПС інформували про загрозу атаки безпілотників, а також була загроза застосування авіаційного озброєння.

Зокрема, Львівщині та Тернопільщині загрожували ударні безпілотники, що летіли зі сходу. Крім того, дрони фіксували на Кіровоградщині, Київщині, Хмельниччині тощо.

Згодом на Полтавщині було чути вибухи, а в Хмельницькій області спрацювала ППО.

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