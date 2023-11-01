Львівщині та Тернопільщині загрожували ударні безпілотники

Ворожі безпілотники вже кілька годин кружляють над Україною.
В ніч проти 1 листопада 2023 року повітряна тривога була оголошена в Тернопільській і Львівській областях.
Причиною цього стали ворожі безпілотники, які прилетіли зі сходу.
Моніторингові канали переконують, що безпілотники нині перебувають у Золочівському районі.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Пізніше пролунав відбій повітряної тривоги.
Додамо, що в ніч проти 1 листопада на Полтавщині було чути вибухи, а в Хмельницькій області спрацювала ППО.
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