Львівщині та Тернопільщині загрожували ударні безпілотники

Ворожі безпілотники вже кілька годин кружляють над Україною.

В ніч проти 1 листопада 2023 року повітряна тривога була оголошена в Тернопільській і Львівській областях.

Причиною цього стали ворожі безпілотники, які прилетіли зі сходу.

Моніторингові канали переконують, що безпілотники нині перебувають у Золочівському районі.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Пізніше пролунав відбій повітряної тривоги.

Додамо, що в ніч проти 1 листопада на Полтавщині було чути вибухи, а в Хмельницькій області спрацювала ППО.

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