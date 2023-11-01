Львовщине и Тернопольщине угрожали ударные беспилотники

Вражеские беспилотники уже несколько часов кружат над Украиной.

В ночь на 1 ноября 2023 года воздушная тревога была объявлена в Тернопольской и Львовской областях.

При этом стали вражеские беспилотники, прилетевшие с востока.

Мониторинговые каналы утверждают, что беспилотники сейчас находятся в Золочевском районе.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже раздался отбой воздушной тревоги, но через некоторое время тревога была снова объявлена.

Добавим, что в ночь на 1 ноября на Полтавщине были слышны взрывы, а в Хмельницкой области сработало ПВО.

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