Львовщине и Тернопольщине угрожали ударные беспилотники

Вражеские беспилотники уже несколько часов кружат над Украиной.
В ночь на 1 ноября 2023 года воздушная тревога была объявлена в Тернопольской и Львовской областях.
При этом стали вражеские беспилотники, прилетевшие с востока.
Мониторинговые каналы утверждают, что беспилотники сейчас находятся в Золочевском районе.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Позже раздался отбой воздушной тревоги, но через некоторое время тревога была снова объявлена.
Добавим, что в ночь на 1 ноября на Полтавщине были слышны взрывы, а в Хмельницкой области сработало ПВО.
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