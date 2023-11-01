Блинкен позвонил Кулебе: о чем общались

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по телефону пообщался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом заявила пресс-служба Госдепа, — пишет Укринформ.

"Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, с целью достижения глобального консенсуса относительно принципиального и крепкого мира в Украине", — говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению предоставления Украине поддержки, необходимой для защиты ее независимости и защиты ее народа.

Напомним, что ранее дети госсекретаря Блинкена одели на вечеринку в Белый дом костюмы Зеленского и флага Украины.