Блінкен зателефонував до Кулеби: про що спілкувалися 

Державний секретар США Ентоні Блінкен телефоном поспілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це заявила пресслужба Держдепу, - пише Укрінформ.

«Вони обговорили останні події на полі бою та третю зустріч країн у Валлетті, Мальта, з метою досягнення глобального консенсусу щодо принципового та міцного миру в Україні», - йдеться у повідомленні.

Блінкен підкреслив відданість Сполучених Штатів суверенітету й територіальній цілісності України, а також продовженню надання Україні підтримки, необхідної для захисту її незалежності і захисту її народу.

Нагадаємо, що раніше діти держсекретаря Блінкена одягнули на вечірку у Білий дім костюми Зеленського та прапора України.