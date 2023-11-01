Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Помер відомий спортивний український журналіст

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
7107
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Помер відомий спортивний український журналіст

Журналісту було 53 роки. / Фото: із соцмереж

Раніше чоловік переніс інсульт.

Помер головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков, повідомив заступник головного редактора Андрій Шахов, - пише "Трибуна". 

«Слів немає. Світла пам'ять, друже. І дякую за все», – написав Шахов.

Раніше стало відомо, що Франков переніс інсульт і знаходився в реанімації. До цього у нього вже був інсульт.

Артему Франкову було 53 роки. З 1997 по 2022 рік він був головним редактором журналу «Футбол».

Після початку повномасштабної війни видання під назвою «Футбол-війна» виходило в електронному форматі.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у віці 54 років

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
7107
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація