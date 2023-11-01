Помер відомий спортивний український журналіст

Помер головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков, повідомив заступник головного редактора Андрій Шахов, - пише "Трибуна".

«Слів немає. Світла пам'ять, друже. І дякую за все», – написав Шахов.

Раніше стало відомо, що Франков переніс інсульт і знаходився в реанімації. До цього у нього вже був інсульт.

Артему Франкову було 53 роки. З 1997 по 2022 рік він був головним редактором журналу «Футбол».

Після початку повномасштабної війни видання під назвою «Футбол-війна» виходило в електронному форматі.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у віці 54 років.

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